الكويت تسجل 885 إصابة جديدة و8 وفيات خلال 24 ساعة

رصدت وزارة الصحة الكويتية 885 حالة جديدة مصابة بـ "كوفيد 19"، و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وجاء في بيان الوزارة، اليوم الجمعة: "تم تسجيل 885 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12860، وتسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 96".

ولفت البيان إلى أن عدد الحالات المصابة التي تتلقى العلاج بالمستشفيات 9124 حالة، من بينها 190 في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات.

وتم تسجيل 189 حالة تعافي من الفيروس، ليصبح إجمالي المتعافين 3640 شخصا.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 885 حالة جديدة، وتسجيل 189 حالة شفاء، و 8 حالات وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 12860 حالة pic.twitter.com/fhlnLvYRaS — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) May 15, 2020

وتشيرالبيانات إلى تراجع طفيف في معدلات الإصابة اليومية عند 885 مقارنة مع 947 حالة جديدة سجلتها الكويت أمس الخميس.

المصدر: وكالات