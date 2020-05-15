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الكويت تسجل 885 إصابة جديدة و8 وفيات خلال 24 ساعة

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الكويت تسجل 885 إصابة جديدة و8 وفيات خلال 24 ساعة
Reuters
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رصدت وزارة الصحة الكويتية 885 حالة جديدة مصابة بـ "كوفيد 19"، و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت يرتفع إلى 3451
إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت يرتفع إلى 3451

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الجمعة: "تم تسجيل 885 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12860، وتسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 96".

ولفت البيان إلى أن عدد الحالات المصابة التي تتلقى العلاج بالمستشفيات 9124 حالة، من بينها 190 في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات.

وتم تسجيل 189 حالة تعافي من الفيروس، ليصبح إجمالي المتعافين 3640 شخصا.

وتشيرالبيانات إلى تراجع طفيف  في معدلات الإصابة اليومية عند 885 مقارنة مع 947 حالة جديدة سجلتها الكويت أمس الخميس.

المصدر: وكالات 

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