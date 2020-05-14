إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت يرتفع إلى 3451

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، عن شفاء 188 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3451 حالة.

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وقالت الوزارة في بيان لها إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس.

وأشار البيان إلى أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وبلغ عدد المصابين بالوباء في الكويت 11028، وعدد الوفيات 82 حالة.

المصدر: كونا