النائب العام المصري يوجه بإنجاز التحقيقات في واقعة مقتل عبد الله الأخرسي

وجه النائب العام المصري، حمادة الصاوي، اليوم السبت، بإنجاز التحقيقات في واقعة مقتل المجني عليه، عبد الله الأخرسي، في مدينة العريش شمال شرقي سيناء.

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وكان المجني عليه قد أبلغ نقطة الشرطة بمستشفى العريش العام قبل وفاته بتعدي البعض عليه بأسلحة بيضاء، محدثين إصاباته التي توفي متأثرا بها.

وعلى إثر ذلك، تمكنت تحريات الشرطة من تحديد هوية ثمانية من المتهمين، حيث أكدت المعلومات تشاجر أحدهم، وأكثر من مرة، مع بعض من أهالي إحدى القبائل هناك لاعتياده التواجد مع فتاة بالقرب من مساكنهم على نحو مخالف للأعراف والتقاليد السائدة لديهم.

ووفقا للتحريات، "اتفق المتهمون فيما بينهم على التعدي على الأهالي بالأسلحة البيضاء، وفي اليوم الذي حددوه هاجموا مساكنهم متعدين على بعض منهم، وكان من بينهم المجني عليه المتوفى".

هذا، وقد قررت النيابة العامة ندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه، لبيان سبب وفاته والإصابات التي كانت به، وقد جرى ضبط بعض من المتهمين اليوم وجارٍ عرضُهم على النيابة العامة، بهدف استجوابهم واستكمال التحقيقات.

ناصر حاتم

المصدر: RT