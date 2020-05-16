"الصحة" المصرية تنفي "أنباء مفبركة" عن فرض حظر شامل في العيد

نفى خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان في مصر، ما تردد عن تطبيق حظر التجوال الشامل في عيد الفطر المبارك، قائلا إن "هذه الأنباء مفبركة".

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وأكد مجاهد في تصريحات لـ "مصراوي"، اليوم السبت، أن ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا يختص بالإعلان عنها مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، مطالبا بتحري الدقة قبل نشر هذه الأنباء.

وتداول تلك الأنباء حساب "مفبرك" وغير موثق يحمل اسم وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، عبر موقع "انستغرام".

في سياق متصل، يترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، يوم الأحد، اجتماعا للجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع المتابعة الدائمة لفيروس كورونا، في ظل زيادة أعداد الإصابات، إضافة إلى مناقشته المقترحات المفترض اتخاذها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي تنفذ أيام عيد الفطر المبارك.

المصدر: مصراوي