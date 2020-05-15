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الداخلية المصرية: ضبط نحو 6 آلاف مواطن لمخالفتهم حظر التجوال

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الداخلية المصرية: ضبط نحو 6 آلاف مواطن لمخالفتهم حظر التجوال
YouTube / القاهرة الآن
شرطيون في أحد شوارع القاهرة
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ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على قرابة 6 آلاف مواطن خالفوا حظر التجوال المفروض للحد من انتشار جائحة كورونا، حسبما أوردت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة.

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وجاء في بيان صدر عن الداخلية أن جهود الأجهزة الأمنية الوطنية المبذولة في إطار حرص الوزارة "على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا)"، أسفرت، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، عن ضبط 5949 مخالفا لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ضبط 1449 سيارة و148 دراجة نارية و214 مركبة "توك توك" مخالفة.

وأضاف البيان أن أجهزة وزارة الداخلية تواصل "متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين".

ناصر حاتم

المصدر: RT

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