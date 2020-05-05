الأمن المصري: ضبط 4409 مخالفين لحظر التجوال خلال الـ 24 ساعة الماضية

تمكنت أجهزة الأمن في مصر، خلال الساعات الـ 24 الماضية، من ضبط 4409 مخالفين لقرار حظر التجوال الذي فرضته السلطات لمواجهة وباء كورونا، حسبما أفادت مصادر بوزارة الداخلية المصرية.

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وذكرت المصادر، اليوم الثلاثاء، أن أجهزة الأمن نجحت أيضا في ضبط 1203 سيارات مخالفة لقرار الحظر، في مختلف مناطق البلاد.

وتابعت أن الجهود الأمنية أسفرت كذلك عن ضبط 56 دراجة نارية و118 مركبة "توك توك" مخالفة، إضافة إلى 277 محلا مخالفا لقرار غلق المحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحابها.

ناصر حاتم

المصدر: RT