الأردن.. ‏لا إصابات جديدة داخل المملكة و11 إصابة قادمة من الخارج

أفاد الموجز الإعلامي حول فيروس كورونا المستجد في الأردن والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة بأن المملكة لم تسجل أي إصابة جديدة بكورونا بينما سجلت 11 إصابة لقادمين من الخارج.

وأعلنت الحكومة أن الإصابات القادمة من الخارج توزعت بين حالة لأردني عائد من دبي متواجد في الحجر الصحي و10 سائقي شاحنات.

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وبحسب الموجز الإعلامي فإن 5 من سائقي الشاحنات المصابين أردنيين، و5 من جنسيات غير أردنية تم التعامل معهم وفق البروتوكول المتبع.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتى الآن 607 إصابات مؤكدة.

هذا، وسجلت 3 حالات شفاء جديدة في مستشفى الأمير حمزة، فيما بلغ عدد الحالات قيد العلاج 132 حالة.

وبحسب البيان فقد تم اليوم إجراء 3993 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 140222 فحصا.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين ضرورة الالتزام والتقيد بتعليمات الوقاية والاحتراز، والحرص على ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، للحد من خطر العدوى والإصابة.

المصدر: RT