تاس: روسيا بدأت تصنيع مقاتلات سو 35 المتطورة لمصر
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nvxm
نقلت وكالة تاس يوم السبت عن مصدر دبلوماسي عسكري أن روسيا بدأت بإنتاج أحدث جيل من مقاتلات "سو 35" لمصر، بموجب عقد موقع مع القاهرة.
وقال المصدر للوكالة: "في مصنع غاغارين كومسومولسك أون أمور، بدأ إنتاج (سو 35) ، المقرر تسليمها إلى القوات الجوية المصرية بموجب عقد مبرم في 2018".
وأشار المصدر إلى أن "توقيت تسليم الدفعة الأولى من الطائرات إلى الجانب المصري ولسبب متعلق بالقيود الخاصة التي تفرضها جائحة كورونا لم يتحدد بعد".
المصدر: تاس