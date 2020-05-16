تاس: روسيا بدأت تصنيع مقاتلات سو 35 المتطورة لمصر

نقلت وكالة تاس يوم السبت عن مصدر دبلوماسي عسكري أن روسيا بدأت بإنتاج أحدث جيل من مقاتلات "سو 35" لمصر، بموجب عقد موقع مع القاهرة.

وقال المصدر للوكالة: "في مصنع غاغارين كومسومولسك أون أمور، بدأ إنتاج (سو 35) ، المقرر تسليمها إلى القوات الجوية المصرية بموجب عقد مبرم في 2018".



وأشار المصدر إلى أن "توقيت تسليم الدفعة الأولى من الطائرات إلى الجانب المصري ولسبب متعلق بالقيود الخاصة التي تفرضها جائحة كورونا لم يتحدد بعد".

المصدر: تاس