مسؤول مصري يؤكد استيفاء 10 فنادق بالبحر الأحمر وجنوب سيناء اشتراطات السلامة الصحية

أكد مسؤول مصري أن 10 فنادق بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء استوفت كل الاشتراطات المطلوبة للسلامة الصحية طبقا للضوابط التي اعتمدتها الحكومة، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

واستعرض عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار المصري للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، اليوم الجمعة، نتائج التفتيش والمراجعة التي قامت بها لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات السياحية المعنية.

وأشار المسؤول إلى أن هذه النتائج أظهرت أن 7 من 10 فنادق تمت مراجعتها بمحافظة البحر الأحمر، و3 من 5 فنادق تمت مراجعتها بمحافظة جنوب سيناء، قد استوفت جميع الاشتراطات والضوابط المطلوبة، وسوف يتم إعطاؤها شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى تستطيع استقبال النزلاء المصريين.

وأضاف أن باقي الفنادق التي تم فحصها بالمحافظتين حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات، سيتم توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا.

من جهته، أشار ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشات الفندقية، إلى أن لجان الفحص بدأت أعمال التفتيش أمس على الفنادق الموجودة بالمدن السياحية (البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان)، حيث تقدم إلى غرفة المنشآت الفندقية حتى الآن طلبات من 172 فندقا لفحص ومراجعة التزامها بهذه الضوابط، تمهيدا لإعادة التشغيل في حال التزامها وحصولها على الشهادة الصحية المعتمدة من قبل وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية.

ناصر حاتم

المصدر RT