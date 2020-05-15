بعد 5 أصفار.. تونس تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة التونسية يوم الجمعة، إنها سجلت 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد 5 أيام لم تسجل فيها السلطات الصحية أي إصابة بـ"كوفيد - 19".

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس إلى 1035 مصابا بعد تسجيل الإصابات جديدة.

من جهة أخرى أكدت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 802 حالة، فيما استقر عدد الوفيات في الرقم 45.

وكان المدير الجهوي للصحة بقفصة التونسية، سالم الناصري، قد أكد في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم" المحلية، يوم الجمعة، إصابة شخصين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح سالم الناصري أنه تم تسجيل الإصابتين الجديدتين بمعتمدية المتلوي، لامرأة وابنة شقيقتها تبلغ من العمر 4 سنوات، خالطتا مسنة حاملة للفيروس والمقيمة حاليا بأحد مستشفيات العاصمة.

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وأشار إلى أن الإصابات اكتشفت إثر صدور نتائج 6 تحاليل مخبرية، أجريت على عينات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

وتسجيل الإصابات الجديدة جاء للمرة الأولى منذ 5 أيام، لم يقع خلالها رصد أية إصابة بالفيروس في البلاد.

وكان وزير الصحة عبد اللطيف المكي قد أكد في تدوينة أن خطر الفيروس لا يزال قائما.

وأفاد وزير الصحة بأن "الالتزام بلبس الكمامة بين متوسط وضعيف، وأن التحسيس بالطرق التقليدية محدود الجدوى فمن ينزل إلى الشارع ليُحسس الناس أو يبتكر أساليب جديدة، الخطر لا يزال قائما".

المصدر: إذاعة "جوهرة أف أم"