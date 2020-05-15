السعودية تسجل ارتفاعا قياسيا ثانيا على التوالي في حصيلة الإصابات بكورونا

في ارتفاع قياسي حاد ثان على التوالي، سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 2.3 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي رصد 2307 إصابات جديدة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 2039 في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في المملكة 49176 إصابة.

ويعود معظم الإصابات الجديدة إلى جدة (444)، ومكة المكرمة (443)، والرياض (419)، والمدينة المنورة (152)، والدمام (148)، والهفوف (128).

وأعلنت الوزارة عن وفاة تسعة مصابين بكورونا خلال اليوم الأخير (مقابل 10 وفيات في اليوم السابق) لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 292 حالة وفاة.

وتماثل 2818 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية خلال اليوم الأخير، ووصل بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 21869 شخصا.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (2307) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (9) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2818) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (21,869) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/lSq43JzvQQ — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 15, 2020

المصدر: RT