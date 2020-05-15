الإمارات تصدر 10 فتاوى للرد على استفسارات مصابي كورونا

أصدر مركز الإفتاء الرسمي، التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات، 10 فتاوى رسمية ردا على أسئلة واستفسارات لمرضى من المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأشار المركز إلى أن أغلب الأسئلة التي وردته تركزت حول أمور تخص الصيام وأداء الصلاة خلال شهر رمضان، وكذلك حول إخراج زكاة الفطر.

الفتاوى العشرة

1- لا يجوز للمريض قصر الصلاة، كون القصر خاصا بالسفر. 2- التنفس الاصطناعي لا يفسد الصوم إذا خلا من مواد تبلغ الحلق. 3- سحب الدم من الصائم للفحوص لا يؤثر في صحة صومه. 4- زكاة الفطر واجبة على من يقدر عليها، وغير مرتبطة بالصيام. 5- المسحة الطبية لفحص فيروس كورونا لا تؤثر في صحة الصوم. 6- يمكن أداء الصلاة حسب القدرة، والأحوط إعادتها بعد الشفاء. 7- من واظب على عمل صالح وتوقف عنه لشيء خارج عن إرادته فله أجره. 8- ذكر الله أجره كبير ولا يحتاج إلى طهارة ولا إلى هيئة معينة. 9- لا حرج في تأخير الصلاة بسبب المسكنات، لكن يجب قضاؤها. 10- على مصابي "كوفيد-19" المفطرين قضاء أيامهم بعد التعافي.

المصدر: "وكالات إماراتية"