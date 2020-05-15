برج خليفة يزدان بشعار"صلاة من أجل الإنسانية"
إزدان برج خليفة، أحد أبرز المعالم السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مساء أمس، بشعار "صلاة من أجل الإنسانية" في مواجهة كورونا.
وجاء هذا بالتزامن مع المبادرة العالمية التي أطلقتها "اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية" للصلاة والدعاء من أجل أن يرفع الله وباء كورونا عن البشرية.
#برج_خليفة يكتسي بشعار #صلاة_من_أجل_الإنسانيةhttps://t.co/WdlCY1SQ9k#كورونا#كوفيد_19#خلك_في_البيت#ملتزمون_يا_وطن#البيان_أربعون_عاماً#البيان_القارئ_دائماًpic.twitter.com/qI42InVw7w— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 14, 2020
وجرت إضاءة برج خليفة في دبي بشعار اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ووسم #prayforhumanity، موجهاً عبارات مشاركة وتضامن إلى العالم باللغتين العربية والإنجليزية.
المصدر: صحيفة البيان