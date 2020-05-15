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برج خليفة يزدان بشعار"صلاة من أجل الإنسانية"

أخبار العالم العربي

برج خليفة يزدان بشعار
albayan
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إزدان برج خليفة، أحد أبرز المعالم السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مساء أمس، بشعار "صلاة من أجل الإنسانية" في مواجهة كورونا.

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وجاء هذا بالتزامن مع المبادرة العالمية التي أطلقتها "اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية" للصلاة والدعاء من أجل أن يرفع الله وباء كورونا عن البشرية.

وجرت إضاءة برج خليفة في دبي بشعار اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ووسم #prayforhumanity، موجهاً عبارات مشاركة وتضامن إلى العالم باللغتين العربية والإنجليزية.

المصدر: صحيفة البيان

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