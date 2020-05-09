الإمارات: معظم مصابي كورونا في الدولة أصيبوا بالسلالة B من الفيروس (فيديو)

أعلنت الإمارات خلال إحاطة إعلامية خاصة بفيروس كورونا، السبت، عن تسجيل نتائج رئيسة لـ49 مصاب بـ"كوفيد-19"، بما فيها كشف تسلسل جيني كامل لـ25 مريضا من الحالات الأولى في الدولة.

وقال الدكتور علوي الشيخ علي، عضو مجلس علماء الإمارات والمتحدث الرسمي عن قطاع العلوم المتقدمة إن نتائج التسلسل الجيني لـ24 مريض من أصل 25 ضمن الدراسة أنها تعود للسلالة B من فيروس كورونا المستجد، ومعظمهم من القادمين من دول أوروبية.

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وصرح علوي الشيخ علي بأن الباحثين في الصين نشروا أول تسلسل جيني لفيروس كورونا المستجد لمريض من مدينة ووهان، حيث تعد هذه السلالة هي السلالة الأصلية للفيروس، وهو التسلسل المرجعي للفيروس.

وتابع قائلا: "بناء على دراسة تم نشرها قبل أسبوعين، تم تحديد 3 سلالات رئيسية لفيروس كورونا المستجد، حيث تعرف السلاسة الرئيسية بالسلالة A، بالإضافة إلى وجود سلالتين مستمدتين منها وهي السلالة B وC".

وأفاد "نعلن اليوم وبعد أقل من 3 أسابيع من إعلان أول تسلسل جيني في الإمارات عن تسجيل نتائج رئيسية لـ49 مريض مصاب بـ"كوفيد 19"، بما فيها تسجيل تسلسل جيني كامل لـ25 مريض من الحالات الأولى في الإمارات، لأن نتائج التسلسل الجيني لـ24 مريضا من أصل 25 ضمن الدراسة، أظهرت أنها تعود للسلالة B من فيروس كورونا المستجد، ومعظمهم من القادمين من دول أوروبية.

وأشار علوي إلى أن الدراسة أظهرت وجود حالة واحدة فقط من أصل 25 حالة من السلالة A من فيروس كورونا المستجد في الدولة، وكانت لزائرة قادمة من ووهان الصينية، وأن 88٪ من الحالات الأولى في الدولة كانت بدون أعراض، أو ظهرت عليهم أعراض خفيفة.

وأوضح أيضا أن الدراسة كشفت وجود 70 طفرة جينية في هذه السلالات، 17 منها لم يتم ذكرها في التسلسلات الجينية عالمياً، حيث ساهمت الدولة من خلال الدراسة وتوفير هذه المعلومات في فهم أكبر لفيروس كورونا المستجد.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية