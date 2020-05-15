أردوغان يبحث مع أمين عام حلف الناتو ملفي سوريا وليبيا

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، في اتصال هاتفي، قضايا إقليمية في مقدمتها سوريا وليبيا.

وقالت الرئاسة التركية، في بيان، إن الجانبين ناقشا مكافحة كورونا والخطوات الواجب اتخاذها بعد الوباء، وقضايا إقليمية على رأسها سوريا وليبيا.

بدوره أعلن الناتو في بيان أنه "تم التأكيد خلال الاتصال، على موقف الحلف المتوازن حيال ليبيا، وعلى استعداده لمساعدة هذا البلد في مسألة بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية، بناء على طلب رئيس الوزراء الليبي فائز السراج".

وأوضح ستولتنبرغ، أن مساعدة الناتو لليبيا ستقدم مع مراعاة الوضع السياسي والظروف الأمنية في البلاد، وبالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وجدد دعوته إلى الالتزام بقرار الأمم المتحدة القاضي بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، مؤكدا دعمه لمبادرات الحل السياسي على مستوى الأمم المتحدة.

المصدر: الأناضول