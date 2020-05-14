الصحة المصرية: اطمئنان المواطنين بانخفاض إصابات كورونا "زائف"

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة المصرية، إنه من المهم التركيز على أعداد حالات التعافي من العدوى والوفيات أكثر من أعداد المصابين.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار" الخميس، أن ارتفاع نسب التعافي خلال الفترة الأخيرة يساعد في الحد من الضغط على الطواقم الطبية ويحقق التوازن بين الدخول والخروج من المستشفيات.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن اطمئنان المواطنين بانخفاض معدلات الإصابة خلال الأيام الماضية هو اطمئنان زائف. وأشار إلى ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتجنب التجمعات.

ناصر حاتم

المصدر: RT