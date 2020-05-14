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السعودية.. كورونا يجبر السلطات على إغلاق سوق للخضار والفاكهة في المملكة

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السعودية.. كورونا يجبر السلطات على إغلاق سوق للخضار والفاكهة في المملكة
Reuters
السعودية.. كورونا يجبر السلطات على إغلاق سوق للخضار والفاكهة في المملكة
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أغلقت أمانة محافظة الطائف السعودية، سوق الخضار والفاكهة بعد رصد حالات لم يتم تحديد عددها، ما زالت قيد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا من بينهم بائعون داخل الصالة المغلقة للبيع.

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وقال مصدر مسؤول بالأمانة لصحيفة "سبق" المحلية: "جرى إغلاق السوق احترازيا بعد وجود اللجنة وحصر الحالات المشتبه فيها لتتبعها من حيث الفحوص فيما يخص الصحة".

واضاف أنه سيتم القيام بأعمال التعقيم والرش هذه الليلة على أن يعاود السوق أعماله يوم الجمعة.

وكشف المصدر عن بدائل لسوق الخضار والفاكهة، سيتم بدء العمل بها بعد تحديد مواقعها، وتتوزع في عدة أحياء تخدم الأهالي.

وأفاد بأنها عبارة عن أسواق صغيرة لبيع الخضار والفاكهة على المواطنين والمقيمين كاحتياط وعمل مؤقت، بهدف عدم زيادة التجمعات بالسوق الكبير والذي يتوقع أن يشهد ازديادا في أعداد المتسوقين في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وقبيل عيد الفطر المبارك.

وأكد المصدر أنه تم تحديد المواقع لتلك البدائل وسيتم العمل بها.

المصدر: صحيفة "سبق" المحلية

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