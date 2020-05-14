السعودية.. كورونا يجبر السلطات على إغلاق سوق للخضار والفاكهة في المملكة
أغلقت أمانة محافظة الطائف السعودية، سوق الخضار والفاكهة بعد رصد حالات لم يتم تحديد عددها، ما زالت قيد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا من بينهم بائعون داخل الصالة المغلقة للبيع.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة لصحيفة "سبق" المحلية: "جرى إغلاق السوق احترازيا بعد وجود اللجنة وحصر الحالات المشتبه فيها لتتبعها من حيث الفحوص فيما يخص الصحة".
واضاف أنه سيتم القيام بأعمال التعقيم والرش هذه الليلة على أن يعاود السوق أعماله يوم الجمعة.
وكشف المصدر عن بدائل لسوق الخضار والفاكهة، سيتم بدء العمل بها بعد تحديد مواقعها، وتتوزع في عدة أحياء تخدم الأهالي.
وأفاد بأنها عبارة عن أسواق صغيرة لبيع الخضار والفاكهة على المواطنين والمقيمين كاحتياط وعمل مؤقت، بهدف عدم زيادة التجمعات بالسوق الكبير والذي يتوقع أن يشهد ازديادا في أعداد المتسوقين في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وقبيل عيد الفطر المبارك.
وأكد المصدر أنه تم تحديد المواقع لتلك البدائل وسيتم العمل بها.
مواقع غرب الطائف— أمانة الطائف (@tc_gov) May 14, 2020
نهاية شارع عكاظ شرق قلب الطائف
شارع شبرا غرب مديرية الأمن العام
شارع الجيش
الوسام بجوار موقع حنفيات المياه
مواقع شرق الطائف
حلقة الخضار والفواكة القديمة بالقمرية
الردف مقابل بوابة ١
مواقع الحوية
المواقف الشماليه للاستاد الرياضي بالحويه
مواقع الشفا— أمانة الطائف (@tc_gov) May 14, 2020
مدخل الطريق السياحي
مواقع السيل الكبير
بجوار الميقات
بجوار مسجد عميش بن عمار
مواقع جنوب الطائف
السر الطريق العام
كلاخ الطريق العام
سديره الطريق العام
شقصان الطريق العام
مواقع السيل الصغير
غرب طريق الشاحنات
طريق مكة الطائف أمام قاعة الفيروز
المصدر: صحيفة "سبق" المحلية