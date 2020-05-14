السعودية.. كورونا يجبر السلطات على إغلاق سوق للخضار والفاكهة في المملكة

أغلقت أمانة محافظة الطائف السعودية، سوق الخضار والفاكهة بعد رصد حالات لم يتم تحديد عددها، ما زالت قيد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا من بينهم بائعون داخل الصالة المغلقة للبيع.

إقرأ المزيد

وقال مصدر مسؤول بالأمانة لصحيفة "سبق" المحلية: "جرى إغلاق السوق احترازيا بعد وجود اللجنة وحصر الحالات المشتبه فيها لتتبعها من حيث الفحوص فيما يخص الصحة".

واضاف أنه سيتم القيام بأعمال التعقيم والرش هذه الليلة على أن يعاود السوق أعماله يوم الجمعة.

وكشف المصدر عن بدائل لسوق الخضار والفاكهة، سيتم بدء العمل بها بعد تحديد مواقعها، وتتوزع في عدة أحياء تخدم الأهالي.

وأفاد بأنها عبارة عن أسواق صغيرة لبيع الخضار والفاكهة على المواطنين والمقيمين كاحتياط وعمل مؤقت، بهدف عدم زيادة التجمعات بالسوق الكبير والذي يتوقع أن يشهد ازديادا في أعداد المتسوقين في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وقبيل عيد الفطر المبارك.

وأكد المصدر أنه تم تحديد المواقع لتلك البدائل وسيتم العمل بها.

مواقع غرب الطائف

نهاية شارع عكاظ شرق قلب الطائف

شارع شبرا غرب مديرية الأمن العام

شارع الجيش

الوسام بجوار موقع حنفيات المياه



مواقع شرق الطائف

حلقة الخضار والفواكة القديمة بالقمرية

الردف مقابل بوابة ١



مواقع الحوية

المواقف الشماليه للاستاد الرياضي بالحويه — أمانة الطائف (@tc_gov) May 14, 2020

مواقع الشفا

مدخل الطريق السياحي



مواقع السيل الكبير

بجوار الميقات

بجوار مسجد عميش بن عمار



مواقع جنوب الطائف

السر الطريق العام

كلاخ الطريق العام

سديره الطريق العام

شقصان الطريق العام



مواقع السيل الصغير

غرب طريق الشاحنات

طريق مكة الطائف أمام قاعة الفيروز — أمانة الطائف (@tc_gov) May 14, 2020

المصدر: صحيفة "سبق" المحلية