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السعودية.. القبض على شبكة للإتجار بالبشر في المدينة المنورة

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السعودية.. القبض على شبكة للإتجار بالبشر في المدينة المنورة
Reuters Ahmed Jadallah
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أعلنت السلطات السعودية، اليوم الخميس، القبض على شبكة للإتجار بالبشر في المدينة المنورة، تضم عددا كبيرا من الأشخاص من جنسيات مختلفة.

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وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، إنه "امتدادا لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة، فقد تم ضبط شبكة تمارس الإتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على عناصرها وعددهم 79 شخصا من جنسيات مختلفة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة".

تجدر الإشارة، إلى أن السلطات السعودية، أعلنت السبت الماضي، تخفيف حظر التجول الشامل عن بعض أحياء المدينة المنورة واعتماد الحظر الجزئي فيها، وذلك في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 المصدر: عكاظ

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