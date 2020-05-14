مصر تجلي 226 من رعاياها العالقين في أمريكا

استقبل مطار مرسي علم الدولي، صباح اليوم الخميس، رحلة طيران جديدة لعالقين مصريين بالخارج، قادمة من العاصمة الأمريكية واشنطن، تقل على متنها 226 شخصا.

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وتأتي هذه الرحلة ضمن الرحلات الاستثنائية التي أطلقتها شركة "مصر للطيران" و"إير كايرو"، لعودة المواطنين العالقين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

من جانبه قال تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن فرق التعقيم من الحجر الصحي والطب الوقائي قامت بتعقيم الركاب، وكذلك حقائب العائدين من الخارج، على متن الرحلة القادمة من واشنطن لمرسي علم.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل رجال الحجر الصحي، وهي قياس درجة الحرارة لكل القادمين، ثم أخذ عينة دم واختبار الأجسام المضادة، ثم نقلهم في حافلات مكيفة سياحية للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحي، لمدة 14 يوما.

المصدر: اليوم السابع