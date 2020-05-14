الأردن.. مدير مستشفى "الأمير حمزة" ينفي إقامة وليمة حضرها 50 شخصا

نفى عبد الرزاق الخشمان مدير مستشفى "الأمير حمزة" في الأردن الأخبار المتداولة، بخصوص إقامة وليمة إفطار لأكثر من 50 شخصا داخل قاعة ضيقة بالمستشفى.

وقال الخشمان: "كان هناك اجتماع لجميع مدراء دوائر أقسام المستشفى وهم 21 شخصا، لدراسة ومناقشة آخر تطورات فيروس كورونا المستجد لتطول فترة الاجتماع حتى وقت الافطار، ما دفعني لطلب وجبات لأنهم صائمون ولم يتسن لهم الذهاب لتناول الإفطار مع عائلاتهم".

وأكد أن كل شخص تناول وجبة الإفطار داخل مكتبه بشكل منفرد وليس في قاعة الاجتماعات، مشيرا إلى وجود تدابير وإجراءات وقائية شديدة، ويتم فحص الكوادر كل أسبوع للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وأوضح، أن "مكان الاجتماع بعيد جدا عن مكان عزل المرضى".

وأضاف: "أتعجب ممن يشوهون سمعة وصورة الكوادر الطبية، بدلا من شكرنا يقومون بالانتقاص من عملنا.. ألا يحق لنا تناول وجبة الفطور بعد يوم شاق من العمل والصيام".

المصدر: "الغد الأردني"