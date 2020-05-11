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إلهان عمر تنتقد الإمارات

أخبار العالم العربي

إلهان عمر تنتقد الإمارات
Reuters
إلهان عمر، عضو الكونغرس الأمريكي
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أعربت إلهان عمر، النائبة في الكونغرس الأمريكي، عن استغرابها للتجاهل الدولي لدور دولة الإمارات في الحرب الدائرة في اليمن.

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وأعادت عمر، نشر مقال كتبه موقع "ميدل إيست مونيتور" حول اليمن، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، وقالت تعليقا عليه: "في اليمن اعترف العالم بدور السعودية وإيران في الحرب الأهلية التي دمرت البلاد وتسببت في أسوأ أزمة إنسانية".

وأضافت متسائلة: "لكن الإمارات إلى حد كبير تمر من دون أن يلاحظ أحد دورها بإغراق اليمن في الحرب والفوضى، أتساءل لماذا؟".

وتشارك الإمارات في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، رغم الإعلان عن خفض قواتها هناك.

وكانت أبو ظبي، شددت على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض كأساس للعمل السياسي في المرحلة القادمة، وذلك عقب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ في كافة محافظات الجنوب، وتكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ.

وخلف النزاع المستمر منذ 6 سنوات في اليمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وبات 80 % من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في بلد يعاني انهيارا شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة الصحي في ظل جائحة كورونا.

المصدر: RT

 

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