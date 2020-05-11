إلهان عمر تنتقد الإمارات

أعربت إلهان عمر، النائبة في الكونغرس الأمريكي، عن استغرابها للتجاهل الدولي لدور دولة الإمارات في الحرب الدائرة في اليمن.

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وأعادت عمر، نشر مقال كتبه موقع "ميدل إيست مونيتور" حول اليمن، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، وقالت تعليقا عليه: "في اليمن اعترف العالم بدور السعودية وإيران في الحرب الأهلية التي دمرت البلاد وتسببت في أسوأ أزمة إنسانية".

وأضافت متسائلة: "لكن الإمارات إلى حد كبير تمر من دون أن يلاحظ أحد دورها بإغراق اليمن في الحرب والفوضى، أتساءل لماذا؟".

In Yemen, the world has recognized Saudi Arabia and Iran’s role in the civil war that has devastated the country and caused the worse humanitarian crisis. But UAE largely goes unnoticed in their role in plunging the country into war & chaos. I wonder why? https://t.co/NksKGeAaGI — Ilhan Omar (@IlhanMN) May 10, 2020

وتشارك الإمارات في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، رغم الإعلان عن خفض قواتها هناك.

وكانت أبو ظبي، شددت على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض كأساس للعمل السياسي في المرحلة القادمة، وذلك عقب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ في كافة محافظات الجنوب، وتكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ.

وخلف النزاع المستمر منذ 6 سنوات في اليمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وبات 80 % من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في بلد يعاني انهيارا شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة الصحي في ظل جائحة كورونا.

المصدر: RT