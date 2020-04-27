الإمارات تعلق على التطورات الأخيرة في جنوب اليمن

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، على تطورات الأوضاع في جنوب اليمن، وأكد ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض كأساس للعمل السياسي في المرحلة القادمة.

وكتب قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، بيان تحالف دعم الشرعية يأتي من حرص واضح على اليمن وعلى اتفاق الرياض الذي يمثل تطبيقه كاملا أساسا للعمل السياسي في المرحلة القادمة، لافتا إلى ثقة بلاده المطلقة في حرص السعودية على تطبيق اتفاق الرياض.

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بيان تحالف دعم الشرعية يأتي من حرص واضح على اليمن وعلى إتفاق الرياض والذي يمثل تطبيقه كاملا أساسا للعمل السياسي في المرحلة القادمة، الإحباط من التأخر في تطبيق الإتفاق لا يجب أن يكون سببا لتغيير الأوضاع من طرف واحد وثقتنا في حرص السعودية الشقيقة على تطبيق اتفاق الرياض مطلقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 27, 2020

تطبيق نص إتفاق الرياض والإلتزام بروحه عنوان المرحلة وحجر أساس في الرؤية الاقليمية و الدولية للحل السياسي في اليمن، وبيان التحالف يؤكد على ضرورة إلتزام كافة الأطراف بتنفيذ الإتفاق حرصا على تماسك الموقف السياسي و العسكري وتمهيدا لاستحقاقات المرحلة التالية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 27, 2020

وكان التحالف العربي قد أكد في بيان صدر السبت على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، مشيرا إلى ضرورة عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل إعلان المجلس الانتقالي حالة الطوارئ في عدن.

جاء ذلك عقب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ في كافة محافظات الجنوب، وتكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ.

المصدر: وكالات