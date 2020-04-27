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الإمارات تعلق على التطورات الأخيرة في جنوب اليمن

أخبار العالم العربي

الإمارات تعلق على التطورات الأخيرة في جنوب اليمن
Reuters
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش
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علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، على تطورات الأوضاع في جنوب اليمن، وأكد ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض كأساس للعمل السياسي في المرحلة القادمة.

وكتب قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، بيان تحالف دعم الشرعية يأتي من حرص واضح على اليمن وعلى اتفاق الرياض الذي يمثل تطبيقه كاملا أساسا للعمل السياسي في المرحلة القادمة، لافتا إلى ثقة بلاده المطلقة في حرص السعودية على تطبيق اتفاق الرياض.

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الرياض تعلق على تطورات الأوضاع في جنوب اليمن
الرياض تعلق على تطورات الأوضاع في جنوب اليمن

وكان التحالف العربي قد أكد في بيان صدر السبت على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، مشيرا إلى ضرورة عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل إعلان المجلس الانتقالي حالة الطوارئ في عدن. 

جاء ذلك عقب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ في كافة محافظات الجنوب، وتكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ.

المصدر: وكالات 

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