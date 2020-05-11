قنونو: استهدفنا قاعدة الوطية غرب ليبيا بثلاث ضربات جوية

أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الليبية، العقيد طيار محمد قنونو، أن سلاح الجو نفذ 3 ضربات جوية على قاعدة الوطية الجوية ومحيطها يوم أمس الأحد.

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وأكد قنونو أن القصف أسفر عن تدمير آليات عسكرية وسقوط 10 عناصر من قوات القيادة العامة بين قتيل ومصاب، بحسب ما أفاد بيان لعملية "بركان الغضب"، نشر في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كما أعلنت صفحة عملية "بركان الغضب" تدمير المدفعية الثقيلة لقوات حكومة الوفاق سيارتين مجهزتين بمنصتي إطلاق صواريخ "غراد" في محور الخلة بالعاصمة طرابلس.

ولفتت إلى أن القصف المدفعي أسفر أيضا عن تدمير سيارة محملة بالذخيرة ومقتل عدد من عناصر قوات القيادة العامة.



المصدر: بوابة الوسط