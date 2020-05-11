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مصر.. القبض على أشخاص خالفوا حظر التجول في ملعب لكرة القدم

أخبار العالم العربي

مصر.. القبض على أشخاص خالفوا حظر التجول في ملعب لكرة القدم
Reuters Amr Abdallah Dalsh
حظر التجوال في مصر
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ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على 21 شخصا خالفوا قرار مجلس الوزراء لحظر حركة المواطنين، ومنع كافة التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر الأمن في بيان مقتضب، أن "الشرطة ألقت القبض على المخالفين أثناء مشاركتهم في مباراة لكرة القدم بأحد الملاعب بشارع اللبيني بمنطقة الأهرام بالجيزة".

وأضاف البيان، أن الأمن "ضبط 3 أشخاص أيضا، هم القائمون على إدارة وتشغيل الملعب المشار إليه" وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT

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