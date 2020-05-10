مصر.. إحالة 12 شخصا إلى جنح أمن الدولة بعدما أدوا صلاة التراويح على سطح منزل

أحالت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة الأحد، 12 مصريا لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ، بتهمة مخالفة قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات، وإقامة صلاة التراويح أعلى سطح منزل أحدهم.

وأخلت النيابة سبيل المتهمين بكفالة 500 جنيه لكل منهم ثم أحالتهم للمحاكمة بجلسة 2 يونيو المقبل.

وتولى المحاميان محمد رشوان وإيهاب عيد الدفاع عن المتهمين، ودفعا بانتفاء وجود القصد الجنائي لارتكاب الجريمة.

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وكان ضباط قسم القطامية ألقوا القبض على المتهمين بتهمة إقامة صلاة التراويح، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف بمنع التجمعات وإلغاء صلاة التراويح.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT