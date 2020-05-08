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مصر.. الإفراج بكفالة عن 11 شخصا أقاموا إفطارا جماعيا في القاهرة (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر.. الإفراج بكفالة عن 11 شخصا أقاموا إفطارا جماعيا في القاهرة (فيديو)
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الإفطار الجماعي في القاهرة
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أمرت نيابة بولاق الدكرور في الجيزة، بإخلاء سبيل 11 شخصا بكفالة 500 جنيه لكل منهم، أعدوا حفلا للإفطار الجماعي في خرق لقيود العزل الصحي.

ورصدت أجهزة الأمن مقطع فيديو على "فيسبوك"، يظهر فيه عدد كبير من الأهالي وهم يتناولون وجبة الإفطار على مائدة في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وتمكنت القوات الأمنية من ضبط 11 شخصا، هم القائمون على إعداد مائدة الطعام، واقتادتهم إلى ديوان القسم للتحقيق معهم.

(الجنيه المصري = 0،063 دولار أمريكي)

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT

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