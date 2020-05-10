النيابة المصرية تكشف تفاصيل جديدة عن وفاة المخرج الشاب شادي حبشي داخل زنزانته

كشفت النيابة العامة المصرية ملابسات وفاة المخرج الشاب شادي حبشي مساء أول مايو الجاري، الذي كان محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بأمن الدولة.

وذكرت النيابة العامة، أن تقرير الطب الشرعي، يفيد بأن سبب وفات حبشي هو التسمم بالكحول الميثيلي، وما أحدثه من حموضة بالدم وتثبيط للجهاز العصبي المركزي وفشل تنفسي حاد.

وشددت النيابة، على أنه ثبت بإجراء الكشف الظاهري على الجثمان، عدم وجود أي آثار إصابية ظاهرية حيوية حديثة تشير إلى تماسك أو تجاذب أو عنف جنائي واقع على المتوفى.

ووفقا لشهادة، اثنين من السجناء كانا مع المتوفى في نفس الزنزانة، قام الأخير ظهيرة اليوم السابق لوفاته بمزج كمية من الكحول بعبوة للمياه الغازية أعطاها له ليكون لها تأثير مسكر، وأنه شاركه شربها فأصيب بدوره بإعياء مماثل لما أصاب المتوفى الذي نقل إثر ذلك لتلقي العلاج، مؤكدا على سلامة الصحة النفسية والبدنية للمتوفى قبل الواقعة.

وأهابت النيابة العامة المصرية بالمواطنين تحري الدقة في ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول وفاة حبشي.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT