العراق.. وزير المالية يتسلم وزارة النفط بالوكالة

كشف مسؤول رفيع في وزارة النفط العراقية، أن وزير المالية العراقي الجديد علي عبد الأمير علاوي، عين وزيرا للنفط بالوكالة لحين ترشيح شخص آخر لشغل المنصب.

وقال المسؤول العراقي، إن "علاوي سيحضر مقر وزارة النفط للقاء كبار المسؤولين يوم الاثنين وسيترأس أيضا اجتماعا لتسعير النفط".

يذكر أن رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي وأعضاء تشكيلته الوزارية، أدوا اليمين الدستورية الخميس الماضي، عقب موافقة مجلس النواب العراقي "البرلمان" على المرشحين للوزارات العراقية.

وقبل المجلس أغلب أعضاء حكومة الكاظمي، لكنه رفض مرشحي وزارات الثقافة والزراعة والموارد المائية والهجرة والتجارة، فيما تقرر تأجيل التصويت على وزيري النفط والخارجية.

المصدر: "رويترز"