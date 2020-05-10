 
مباشر

في قفزة كبيرة.. الكويت تسجل اليوم 1065 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تقترب من 9 آلاف

أخبار العالم العربي

في قفزة كبيرة.. الكويت تسجل اليوم 1065 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تقترب من 9 آلاف
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nudr

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، عن تسجيل 1065 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة إلى 8688 حالة.

إقرأ المزيد
الكويت.. 3 وفيات 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الكويت.. 3 وفيات 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالله السند خلال مؤتمر صحفي إلى تسجيل 9 وفيات خلال الفترة نفسها ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 58.

وتعكس بيانات اليوم قفزة كبيرة مقارنة مع اليوم السابق الذي شهد تسجيل 415 إصابة وحالتي وفاة، وحتى مع أول أمس عندما تم رصد 3 وفيات و641 إصابة.

وحسب الصحة الكويتية، فإن 107 مرضى تماثلوا للشفاء لتبلغ حصيلة المتعافين 2729 سخصا.

المصدر: وزارة الصحة الكويتية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا