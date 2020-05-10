في قفزة كبيرة.. الكويت تسجل اليوم 1065 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تقترب من 9 آلاف

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد، عن تسجيل 1065 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة إلى 8688 حالة.

إقرأ المزيد

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالله السند خلال مؤتمر صحفي إلى تسجيل 9 وفيات خلال الفترة نفسها ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 58.

وتعكس بيانات اليوم قفزة كبيرة مقارنة مع اليوم السابق الذي شهد تسجيل 415 إصابة وحالتي وفاة، وحتى مع أول أمس عندما تم رصد 3 وفيات و641 إصابة.

وحسب الصحة الكويتية، فإن 107 مرضى تماثلوا للشفاء لتبلغ حصيلة المتعافين 2729 سخصا.

وزارة الصحة الكويتية : تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 58 وتسجيل 107 حالات شفاء جديدة pic.twitter.com/wpsMDX9Lum — مؤجز / آخر الأخبار (@muajaz_alakhbar) May 10, 2020

المصدر: وزارة الصحة الكويتية