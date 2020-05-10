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وزير الصحة اللبناني "يسخر" من مساعدة أمريكا لبلاده في مكافحة كورونا

أخبار العالم العربي

وزير الصحة اللبناني
nna-leb.gov
وزير الصحة العامة في لبنان الدكتور حمد حسن
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سخر وزير الصحة اللبناني من"كرم" أمريكا، لمساعداتها مؤسسات تابعة لها في البلاد، وادعائها صداقة لبنان والحفاظ على الصحة العامة فيه، وذلك ضمن 3 انتقادات لتفشي كورونا في لبنان.

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وغرد وزير الصحة العامة في لبنان، الدكتور حمد حسن على "تويتر" فجر اليوم الأحد قائلا: "3 مشاهد في يوم واحد سبب خواطري:

- مساعد وزير الخارجية الأمريكي يدعي صداقة لبنان والحفاظ على الصحة العامة بدعم (الجامعة الأمريكية في لبنان) AUB و NGOs (الأمريكية أيضا).

- مغترب يستقبل المهنئين في منزله، بدلا من الحجر ويسبب العدوى لأسرته ومحيطه.

- منطقة ترفض إقامة مغتربين لبنانيين أصحاء من سوريا، فأنزلتهم بفندق بجانب منزلي ببعلبك".

وكانت روسيا قدمت هبة طبية مجانية مباشرة لوزارة الصحة اللبنانية، يوم الجمعة الماضي، تمثلت بخمسين طردا من مادة مخبرية ضرورية لفحص المشتبه بإصابتهم بالفيروس التاجي.

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ومعروف عن وزير الصحة اللبناني الذي شغل منصب وزير لأول مرة صراحته، وهو موضع تقدير في مكافحته العلمية النشطة لتفشي وباء كورونا في البلاد.

المصدر: "الوكالة الوطنية" اللبنانية

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