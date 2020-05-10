وزير الصحة اللبناني "يسخر" من مساعدة أمريكا لبلاده في مكافحة كورونا

سخر وزير الصحة اللبناني من"كرم" أمريكا، لمساعداتها مؤسسات تابعة لها في البلاد، وادعائها صداقة لبنان والحفاظ على الصحة العامة فيه، وذلك ضمن 3 انتقادات لتفشي كورونا في لبنان.

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وغرد وزير الصحة العامة في لبنان، الدكتور حمد حسن على "تويتر" فجر اليوم الأحد قائلا: "3 مشاهد في يوم واحد سبب خواطري:

- مساعد وزير الخارجية الأمريكي يدعي صداقة لبنان والحفاظ على الصحة العامة بدعم (الجامعة الأمريكية في لبنان) AUB و NGOs (الأمريكية أيضا).

- مغترب يستقبل المهنئين في منزله، بدلا من الحجر ويسبب العدوى لأسرته ومحيطه.

- منطقة ترفض إقامة مغتربين لبنانيين أصحاء من سوريا، فأنزلتهم بفندق بجانب منزلي ببعلبك".

ثلاث مشاهد في يوم واحدسبب خواطري هذه :

- مساعد وزير الخارجية الأميركي يدّعي صداقة لبنان والحفاظ على الصحة العامة بدعم AUB و NGOs

-مغترب بمنزله يستقبل المهنئين بدل الحجر ويسبب عدوى أسرته ومحيطه

- منطقة ترفض إقامة مغتربين لبنانين أصحاء من سوريا فأنزلتهم بفندق بجانب منزلي ببعلبك — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) May 10, 2020

وكانت روسيا قدمت هبة طبية مجانية مباشرة لوزارة الصحة اللبنانية، يوم الجمعة الماضي، تمثلت بخمسين طردا من مادة مخبرية ضرورية لفحص المشتبه بإصابتهم بالفيروس التاجي.

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ومعروف عن وزير الصحة اللبناني الذي شغل منصب وزير لأول مرة صراحته، وهو موضع تقدير في مكافحته العلمية النشطة لتفشي وباء كورونا في البلاد.

المصدر: "الوكالة الوطنية" اللبنانية