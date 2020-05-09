هبة طبية روسية إلى لبنان تساعده على فحص كورونا

قدمت روسيا هبة إلى لبنان في زمن وباء فيروس كورونا، تمثلت بكمية من مادة مخبرية روسية تجيز إجراء فحص الفيروس التاجي لآلاف الأشخاص.

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وأعلنت السفارة الروسية في لبنان في بيان، أنه "تم يوم أمس 8 مايو الجاري، نقل هبة عبارة عن 50 طردا من المادة المخبرية "فيكتور" روسية الصنع، إلى بيروت على متن طائرة شركة "الشرق الأوسط" قادمة من موسكو، ما يسمح بإجراء 5 آلاف فحص طبي لفيروس كورونا".



وأضافت: "تحقق ذلك نتيجة للجهود المشتركة والتنسيق بين السلطات الروسية ووزارة الصحة العامة اللبنانية وسفارة الجمهورية اللبنانية لدى روسيا".

وخلصت للقول: "هذه الخطوة تؤكد على الروابط الودية الوطيدة بين دولتي وشعبي روسيا ولبنان".

المصدر: "الوكالة الوطنية"