ليبيا.. وفاة رئيس المخابرات التابعة للرئاسي عبد القادر التهامي وتضارب الأنباء حول سبب الوفاة

أفادت وسائل إعلام ليبية بوفاة رئيس المخابرات التابعة للمجلس الرئاسي عبد القادر التهامي، وأشارت إلى تضارب الأنباء حول سبب الوفاة.

وفيما أشارت مصادر ليبية إلى أن الوفاة نجمت عن سكتة قلبية، قالت مصادر أخرى إن وحدات النواصي التابعة للجيش الوطني الليبي سلمت جثة التهامي لعائلته، من دون أن تورد أي تفاصيل أخرى.

من جانبه نقل موقع "عين ليبيا" عن مصدر في جهاز المخابرات نفيه الأنباء المتداولة حول وفاة التهامي مقتولا، مؤكدا أن سبب الوفاة جلطة في القلب نقل على إثرها إلى المستشفى قبل أن توافيه المنية.

ويأتي موت التهامي بعد ساعات من توجيه القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، السبت، تحذيرا إلى من وصفتهم بـ "التكفيريين المتطرفين - المليشيات الإجرامية - المرتزقة المقاتلين التكفيريين الأجانب - الغزاة الأتراك" باستغلال عقولهم والتشاور للتفكير في إنقاذ أنفسهم، بحسب منشور عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT