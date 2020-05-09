السعودية.. إطلاق قاعدة بيانات مركزية لشفرة الحمض النووي

يستعد مركز المعلومات السعودي، لإطلاق قاعدة بیانات مركزية لشفرة الحمض النووي، وجمع بیانات الحمض النووي المحفوظة لدى الأدلة الجنائیة، في قاعدة موحدة.

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ویھدف المركز إلى توفیر محرك متقدم للبحث والمطابقة، وتوفیر جمیع الخدمات الخاصة للجھات المستفیدة من نظام الحمض النووي، بما فيها رئاسة أمن الدولة وهيئات الأدلة الجنائیة.

وتعتبر الشفرة الوراثیة "DNA" أسلوبا فعالا في الكشف عن الجرائم، وتأخذ المحاكم بھذه البصمة كدلیل إثبات منذ عام 1987.

المصدر: "الوطن" السعودية