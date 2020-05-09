وزير الخارجية القطري: الأزمة الخليجية مبنية على أكاذيب وجرائم ضد بلدنا وشعبه

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، إن المجتمع الدولي يدرك أن الأزمة الخليجية مبنية على "أكاذيب وجرائم ضد دولة قطر والشعب القطري".

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ولفت خلال استضافته بمعهد السياسات الخارجية في جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية في ندوة افتراضية، إلى أن الاتهامات التي وجهت لدولة قطر "لم يتم إثبات أي منها"، مشيرا إلى أن أمير البلاد منذ بداية الأزمة "كان واضحا جدا وحاسما جدا في موقفه، وهو ألا نتعامل مع دول الحصار بنفس الطريقة التي يتعاملون بها معنا".

وأضاف: "علينا أن نتعامل معهم حسب ما تمليه علينا أخلاقياتنا وقيمنا وبموجب مسؤولياتنا تجاه المجتمع الدولي.. لذلك لم نتعامل بالمثل مع أي إجراءات اتخذوها ضدنا عندما حاصرونا وقاطعونا ومنعوا الإمدادات الغذائية والدوائية وأغلقوا المجالات الجوية".

وتابع: "ما زلنا على موقفنا، ونحن مصممون على أن تكون لنا علاقات إيجابية وبناءة مع الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.. نحن نؤمن بمجلس التعاون الخليجي وبوحدته ولكن بشرط واحد، وهو احترام سيادة جميع الدول واحترام جميع الدول للقانون الدولي واحترام مبدأ المساواة بين الدول".

وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين في 5 يونيو 2017 قطع جميع العلاقات مع قطر وسحب بعثاتها الدبلوماسية من الدوحة، قبل أن تلحق بها دول عربية، بينها مصر.

المصدر: "الشرق" القطرية