 
مباشر

تسجيل 6 وفيات و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

أخبار العالم العربي

تسجيل 6 وفيات و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر
AFP RYAD KRAMDI
تدابير احتارازية ضد كورونا في الجزائر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nu7u

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم السبت تسجيل 6 وفيات و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 496، والإصابات إلى 5558.

إقرأ المزيد
كورونا.. مصر تتخطى الجزائر وتتصدر الدول العربية في عدد الوفيات
كورونا.. مصر تتخطى الجزائر وتتصدر الدول العربية في عدد الوفيات

وقال المسؤول في لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار إن 79 شخصا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في عموم البلاد إلى 2546.

وتشير الأرقام المسجلة إلى وجود استقرار في عدد الوفيات والإصابات الجديدة، حيث سجلت على مدى الأيام الماضية أرقام مقاربة لحصيلة اليوم.

وكانت السلطات الصحية أعلنت أمس الجمعة عن تسجيل 5 وفيات و187 إصابة جديدة بالعدوى.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا