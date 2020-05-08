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كورونا.. مصر تتخطى الجزائر وتتصدر الدول العربية في عدد الوفيات

أخبار العالم العربي

كورونا.. مصر تتخطى الجزائر وتتصدر الدول العربية في عدد الوفيات
AFP Mohamed el-Shahed
كورونا في مصر
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أشارت آخر إحصائيات ضحايا فيروس كورونا المستجد في العالم إلى أن مصر باتت تتصدر قائمة الدول العربية من حيث عدد الوفيات، متجاوزة الجزائر لأول مرة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الجمعة تسجيل 21 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 503، فيما قالت وزارة الصحة الجزائرية إنها سجلت في آخر 24 ساعة 5 وفيات، ما يرفع العدد الكلي لحالات الوفاة في عموم البلاد إلى 488.

وتشير آخر إحصائيات موقع Worldmeter إلى أن السعودية هي ثالث البلدان العربية من حيث الوفيات بـ229 حالة، يليها المغرب (186 حالة)، ثم الإمارات (174 حالة).

في المقابل، تتصدر المملكة السعودية قائمة الدول العربية من حيث الإصابات (35432)، تليها قطر (20201)، ثم الإمارات (16793)، فمصر (8476)، والكويت (7208).

المصدر: RT

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