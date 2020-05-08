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العراق يسجل 60 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

العراق يسجل 60 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا
AFP AHMAD AL-RUBAYE
الإجراءات الوقائية في بغداد
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة، عن تسجيل 60 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها فحصت 2337 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج التي جرى فحصها منذ بداية تسجيل المرض في العراق 122941.

وأضافت، أن "مختبراتها سجلت 60 إصابة موزعة على محافظات بغداد وديالى وميسان والبصرة وذي قار وصلاح الدين".

وأشارت، إلى "تسجيل حالتي وفاة في العاصمة بغداد"، مبينة "أنه تم تسجيل 35 حالة شفاء".

وأكدت، أن مجموع الإصابات بلغ 2603، والوفيات 104، فيما سجلت 1661 حالة شفاء من المرض.

المصدر: RT

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