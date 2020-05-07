العراق.. لليوم الثاني على التوالي من دون وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الخميس، تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورنا خلال الـ24 ساعة الماضية، دون تسجيل أي وفيات.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن "مختبراتها سجلت 63 إصابة جديدة في محافظات بغداد وكركوك والبصرة ولم تسجل أي حالة وفاة خلال هذه الفترة".

وأشارت، إلى أنه "تم فحص 2878 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج التي جرى فحصها منذ بداية تسجيل المرض في العراق ما يقارب الـ121 ألف شخص".

وتابعت، أن "مجموع الإصابات 2543، والوفيات 102، وحالات الشفاء 1626".

المصدر: RT