 
مباشر

شركة أدوية في مصر تلمح إلى توصلها لعلاج لفيروس كورونا وتكشف عن موعد إنتاجه

أخبار العالم العربي

شركة أدوية في مصر تلمح إلى توصلها لعلاج لفيروس كورونا وتكشف عن موعد إنتاجه
Reuters
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ntzw

كشف الرئيس التنفيذي لشركة فاركو للأدوية في مصر شيرين حلمي عن قرب تنفيذ 3 اختبارات على 3 أدوية جديدة لعلاج "كوفيد-19" أوائل الشهر المقبل.

إقرأ المزيد
وزارة الصحة المصرية: تسجيل 495 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و21 حالة وفاة
وزارة الصحة المصرية: تسجيل 495 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و21 حالة وفاة

وتوقع حلمي أنه بحلول 30 يونيو المقبل سيكون هناك علاج للفيروس في مصر، لحين انتهاء التجارب على الأدوية والحصول على الموافقات اللازمة لإنتاجه في مصر.

وأضاف، أن مصر نجحت في تصنيع أدوية لعلاج مرضي فيروس سي في مصر، وعلاج نحو 4 ملايين من إجمالي 7 ملايين مريض حول العالم مجتمعة، مشيرا إلى أهمية التفكير في صناعة الخامات الدوائية محليا.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت اليوم الجمعة، تسجيل 495 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بينها أجنبيان، بالإضافة إلى 21 وفاة جديدة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا