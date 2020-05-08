شركة أدوية في مصر تلمح إلى توصلها لعلاج لفيروس كورونا وتكشف عن موعد إنتاجه

كشف الرئيس التنفيذي لشركة فاركو للأدوية في مصر شيرين حلمي عن قرب تنفيذ 3 اختبارات على 3 أدوية جديدة لعلاج "كوفيد-19" أوائل الشهر المقبل.

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وتوقع حلمي أنه بحلول 30 يونيو المقبل سيكون هناك علاج للفيروس في مصر، لحين انتهاء التجارب على الأدوية والحصول على الموافقات اللازمة لإنتاجه في مصر.

وأضاف، أن مصر نجحت في تصنيع أدوية لعلاج مرضي فيروس سي في مصر، وعلاج نحو 4 ملايين من إجمالي 7 ملايين مريض حول العالم مجتمعة، مشيرا إلى أهمية التفكير في صناعة الخامات الدوائية محليا.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت اليوم الجمعة، تسجيل 495 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بينها أجنبيان، بالإضافة إلى 21 وفاة جديدة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية