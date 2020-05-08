طائرة المساعدات الطبية التركية بين تونس وليبيا

ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن الجيش التركي أرسل شحنة مساعدات طبية إلى تونس بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت في وقت سابق أنها سمحت بهبوط طائرة تركية محملة بمساعدات طبية موجهة إلى ليبيا، في مطار جرجيس الدولي، بشرطين، أن يتم تسليمها إلى السلطات التونسية، وأن تتولى السلطات التونسية أيضا إيصالها إلى معبر راس جدير ليقوم الجانب الليبي بتسلمها.

بالمقابل، نقلت وكالة الأنباء التركية عن وزارة الدفاع التركية إعلانها أنها جهزت وأرسلت شحنة المساعدات إلى تونس لدعم جهود مكافحة الجائحة، بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، من دون ذكر ليبيا.

وأعربت مواقع إخبارية ليبية عن استغرابها من إرسال تركيا مساعدات إلى ليبيا عبر تونس، وعدم توجيهها مباشرة إلى مطاري معيتية أو مهبط الكلية الجوية في مصراتة.

المصدر: الأناضول + وكالات