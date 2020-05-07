المغرب: تجنبنا 15 ألف وفاة ونصف مليون إصابة بكورونا

كشفت مديرية الأوبئة بوزارة الصحة المغربية، أن الإجراءات الاستباقية للوقاية من فيروس كورونا، مكنت المملكة من تجنب حوالي نصف مليون إصابة بالوباء و15 ألف حالة وفاة.

وأشارت الوزارة، إلى أن مجموع الإصابات بفيروس كورونا بلغ 5548 حالة، شفي منها 2179 حالة، فيما قضى الفيروس على 183 شخصا.

وأضافت الوزارة، أن "إجراءات الحجر الصحي، مكنت من تجنب أكثر من 7500 حالة حرجة، تتطلب رعاية مكثفة في أقسام الإنعاش".

ووفقا لخريطة رفع الحجر الصحي، أتاحت الإجراءات الاستباقية تجنيب المغرب المرحلة الثالثة، وهي مرحلة انتشار العدوى "الجماعاتية"، لتستقر في حدود المرحلة الثانية، والتي لم تستنزف الإمكانيات الطبية للمملكة.

ويتوقع أن يصل عدد الإصابات إلى غاية 20 مايو الجاري، وهو تاريخ انتهاء فترة الحجر الصحي الثانية، إلى حوالي 6400.

وسجل المغرب الخميس، 140 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 5548 حالة.

من جهته، أكد مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، أنه "لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 183 حالة".

المصدر: "هسبريس"