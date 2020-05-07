شرطة دبي تضبط أكثر من 100 متسول خلال رمضان

أعلن مدير إدارة المتسولين في التحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العقيد علي سالم، ضبط مئة ومتسولين اثنين من جنسيات مختلفة، ضمن حملة "كافح التسول" التي أطلقتها شرطة دبي في رمضان.

وقال سالم، إن "الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وضعت خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول، بالتعاون مع الشركاء، وتكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع وجود المتسولين فيها".

وأضاف، أن "التسول يرتبط بسلوكيات سلبية تهدد أمن المجتمع وحياة وممتلكات أفراده، وتسيء إلى صورة الدولة، وتشوه مظهرها الحضاري، نتيجة المخاطر التي ترتبط به، ومنها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة، واستغلال أطفال ومرضى وذوي عاهات في التسول، وتحقيق مكاسب غير مشروعة".

ودعا سالم، إلى "عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي شخص يمارس هذا التصرف".

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كما حذر أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لرسائل التعاطف الإلكترونية التي يبعثها متسولون عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وتتضمن روايات مفبركة، مطالبا بتجاهلها وعدم الانسياق وراءها أو تصديقها، والإبلاغ عنها.

المصدر: "الإمارات اليوم"