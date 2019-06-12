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متسولة في دبي تجمع 50 ألف دولار إلكترونيا بحيلة خبيثة

مجتمع

متسولة في دبي تجمع 50 ألف دولار إلكترونيا بحيلة خبيثة
Globallookpress Depo Photos
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ضبطت الأجهزة الأمنية الإماراتية امرأة أجنبية امتهنت التسول إلكترونيا، واستطاعت الاحتيال وجمع 50 ألف دولار خلال 17 يوما.

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وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال الجلاف في هذا الصدد، إن المرأة نشرت صور أبنائها على المواقع الإلكترونية وادعت أنها عاجزة عن رعايتهم وطلبت المساعدة في تأمين مصاريفهم.

وأضاف الجلاف أن طليقها حينما علم الأمر سارع إلى إبلاغ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشرطة إمارة دبي، مؤكدا أن أبناءهما "يعيشون معه حياة كريمة منذ سنوات".

المصدر: "الإمارات اليوم"

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