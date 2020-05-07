 
مباشر

الأردن يسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

الأردن يسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا
AFP Khalil MAZRAAWI
تدابير احترازية ضد كورونا في الأردن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ntp6

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 484.

إقرأ المزيد
عزل منطقة في المفرق شمالي الأردن بسبب مخاوف من إصابات بفيروس كورونا
عزل منطقة في المفرق شمالي الأردن بسبب مخاوف من إصابات بفيروس كورونا

وأوضح جابر أنه وفقا للحساب الرسمي لمجلس رئاسة وزراء الأردن، اليوم الخميس، فقد تم إجراء 4624 فحصا خلال اليوم، مضيفا أن عدد الأشخاص المتبقين قيد العلاج 65 شخصا فقط.

كما أشار إلى تسجيل 4 حالات شفاء جديدة غادرت المستشفى اليوم.

يذكر أن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، قد أفاد أمس الأربعاء بأن حظر تجوال شامل سيطبق يوم الجمعة المقبل.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا