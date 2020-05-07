الأردن يسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 484.

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وأوضح جابر أنه وفقا للحساب الرسمي لمجلس رئاسة وزراء الأردن، اليوم الخميس، فقد تم إجراء 4624 فحصا خلال اليوم، مضيفا أن عدد الأشخاص المتبقين قيد العلاج 65 شخصا فقط.

كما أشار إلى تسجيل 4 حالات شفاء جديدة غادرت المستشفى اليوم.

يذكر أن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، قد أفاد أمس الأربعاء بأن حظر تجوال شامل سيطبق يوم الجمعة المقبل.

المصدر: RT + وكالات