ارتفاع ملحوظ بعدد الإصابات بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، عن تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، في ارتفاع ملحوظ بعدد الإصابات التي شهدت استقرارا الأسبوع الفائت.

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وقالت الوزارة في رسم بياني نشرته، إنه تم تسجيل 33 إصابة بين الوافدين إلى لبنان خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وإصابة واحدة بين المقيمين، مقارنة مع 9 إصابات في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 784.

ولفتت الوزارة إلى أنها لم تسجل خلال الساعات الماضية أي حالة وفاة بالفيروس، وبالتالي فإن إجمالي عدد الوفيات استقر عند 25.

أما عدد حالات الشفاء فوصل إلى 220، وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

وتعمل الحكومة اللبنانية على إجلاء المواطنين اللبنانيين وإعادتهم إلى البلاد عبر رحلات منظمة، وأفادت وزارة الصحة بأن المصابين الجدد، هم من الوافدين من نيجيريا، قطر، الإمارات والسعودية.

وكان عدد المصابين بفيروس كورونا تراجع في لبنان إلى حد كبير، إثر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وقرار التعبئة العامة الذي لا زال ساريا في البلاد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام