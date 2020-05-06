بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي

أعلن السفير البريطاني في العراق، ستيف هيكي، اليوم الأربعاء، عن تطلع بلاده للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة برئاسة، مصطفى الكاظمي.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: "التهاني للسيد ⁦‪مصطفى الكاظمي‬⁩ على توليه منصب رئيس الوزراء".

التهاني للسيد @MAKadhimi على توليه منصب رئيس الوزراء. ان المملكة المتحدة تقف على اهبة الاستعداد لدعم حكومتكم للقضاء على فيروس كورونا، والعمل على الاصلاح الاقتصادي والامني، وكذلك في محاربة داعش. اتطلع الى العمل معه ومع حكومته لمواصلة الشراكة القوية بين بلدينا 🇬🇧🇮🇶 — Stephen Hickey (@sblhickey) May 6, 2020

وأضاف أن "المملكة المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لدعم حكومتكم للقضاء على فيروس كورونا، والعمل على الإصلاح الاقتصادي والأمني، وكذلك في محاربة داعش".

وتابع "أتطلع إلى العمل معكم ومع حكومتكم لمواصلة الشراكة القوية بين بلدينا".

المصدر: RT