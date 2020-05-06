الرياض تكذب تقارير عن "نبرة" ترامب خلال كلامه مع الأمير بن سلمان

أكدت السفارة السعودية في واشنطن عدم صحة التقارير الإعلامية التي حرفت فحوى ونبرة الاتصال الذي جرى بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووصف فهد ناظر، المتحدث باسم سفارة الرياض لدى الولايات المتحدة، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، التقارير الإعلامية المنشورة هذا الأسبوع حول الاتصال بين الزعيمين، بأنها تحمل مزاعم غير صحيحة، ولا تعكس حالة الاحترام المتبادلة التي تقوم عليها العلاقات السعودية الأميركية من جهة، وتجمع بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس ترامب من جهة أخرى.

A news article published this week about a recent phone call between HRH Crown Prince Mohammed bin Salman & President Donald Trump was a total distortion of the substance and tone of their call and completely mischaracterizes their relationship, which is based on mutual respect. — Fahad Nazer فهد ناظر (@KSAEmbassySpox) May 3, 2020

وكانت وكالة "رويترز" أكدت نهاية شهر أبريل أنها علمت من مصادرها أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد في خضم الحرب الأخيرة في أسواق النفط بقطع الدعم العسكري الأميركي عن السعودية إذا لم تتوقف عن إغراق الأسواق، وذلك في مكالمة أجراها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر قولها إن ترامب أخبر محمد بن سلمان في المكالمة التي جرت في 2 أبريل/نيسان الجاري أنه إذا لم تقم منظمة الدول المصدرة للنفط بخفض الإنتاج فإنه لن يستطيع منع المشرعين الأميركيين من إصدار قانون يقضي بسحب القوات الأميركية من السعودية.

المصدر: RT + الشرق الأوسط