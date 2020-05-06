الرئيس المصري يوجه بمواصلة جهود التنمية في شمال سيناء

اجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وعدد من المسؤولين الحكوميين، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء.

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وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان، بأن الاجتماع تناول بشكل خاص مشاريع إقامة التجمعات البدوية السكنية، وتطوير بحيرة البردويل لتنمية واستغلال ثروتها السمكية، إلى جانب إنشاء مجمع متكامل لقرى الصيادين بهدف رعايتهم اجتماعيا وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

وذكر البيان أن رئيس الدولة "وجه بمواصلة جهود التنمية بمفهومها الشامل في شبه جزيرة سيناء، خاصة من خلال الاهتمام بالتجمعات البدوية السكنية، والتي ستساهم في إعادة تنظيم السكن في المنطقة"، وذلك في إطار "التخطيط العمراني الذي تقوم به الدولة" و"زيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية في سيناء، وتوفير فرص العمل للشباب".

ناصر حاتم

المصدر: RT