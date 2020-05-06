الحكومة السورية تخفف من بعض القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا

اتخذت الحكومة السورية حزمة جديدة من الإجراءات التي خففت من القيود المفروضة في البلاد بسبب جائحة كورونا وأبقت على أخرى.

إقرأ المزيد

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء السوري أن الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا أقر إعادة دوام الجامعات والمعاهد بدءا من 31 مايو الجاري بحيث يبدأ الدوام في الجامعة الساعة التاسعة والنصف صباحا ويمتد حتى انتهاء المحاضرات مساء، بما في ذلك يوم السبت وحسب برنامج كل كلية على أن يتم تخفيض مدة المحاضرة إلى النصف.

كما ناقش الفريق إعادة تشغيل وسائط النقل الجماعي وأهمية التشدد بإجراءات السلامة الصحية المتبعة "باعتبار هذه الوسائط من أهم أدوات نقل العدوى بفيروس كورونا على المستوى العالمي إلى جانب المناسبات الاجتماعية".

وأضافت رئاسة الوزراء أنه تم الاتفاق على "استنفار" جميع وسائط النقل الجماعي في القطاعين العام والخاص للنقل بين المدن والأرياف لمدة 3 أشهر، بدءا من الأحد القادم.

ووافق الفريق الحكومي على إعادة عدد من الخدمات في مجال الشؤون المدنية والهجرة والجوازات.

كذلك تمت مناقشة مقترحات إعادة افتتاح المراكز الثقافية ودور السينما والمسارح، واستئناف أنشطة المراكز المجتمعية ومراكز تمكين الشباب، وإعادة التشغيل الجزئي للمنشآت السياحية والمطاعم، وتم تأجيل دراستها إلى ما بعد عيد الفطر.

أسامة يونس

المصدر: RT