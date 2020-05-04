الصحة السورية تطلب عدم التهاون مع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

ناشدت وزارة الصحة السورية المواطنين بالالتزام المتواصل بالتدابير الاحترازية وعدم التهاون فيها، لاسيما ما يخص تجنب التجمعات.

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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إن سوريا تمكنت حتى الآن من الحفاظ على الثبات الوبائي، إلا أنه "لا يمكن تبني أي توقعات حول توقيت الوصول لمرحلة الأمان".

وقالت الوزارة إن 3325 شخصا تم وضعهم في مراكز الحجر الصحي منذ 5 فبراير الماضي وحتى اليوم، وتم تخريج 2554 منهم، مع بقاء 771 قيد المتابعة الصحية.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الجائحة في البلاد حتى الآن هي: 44 إصابة و27 حالة شفاء، و3 حالات وفاة بين مرضى لديهم أمراض مزمنة مرافقة أو بعمر متقدم.

أسامة يونس

المصدر: RT